Así luce la moneda de Celia Cruz que circulará en Estados Unidos

La famosa cantante cubana Celia Cruz, de cuya muerte se cumplieron 20 años el pasado 16 de julio, y su popular exclamación «¡Azúcar!» aparecen en una moneda de 25 centavos de dólar cuyo diseño se acaba de dar a conocer, aunque no entrará en circulación hasta 2024. (Seguir leyendo…)

Chequea esta imagen de la moneda:

Celia Cruz was a Cuban-American singer, cultural icon, and one of the most popular #Latin artists of the 20th century. The reverse design of #HerQuarter depicts Cruz flashing her dazzling smile while performing in a rumba style dress. https://t.co/Tya9Ibxp1v pic.twitter.com/DkPEEVrRVC

— United States Mint (@usmint) July 20, 2023