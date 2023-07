OJO: Este loco peligroso anda suelto por las calles de NY (video)

Nueva York.–NYPD está tras la pista de un hombre que, armado con un bate de béisbol, golpeó en la cabeza a un peatón a plena luz del día en una calle en El Bronx.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

WANTED ASSAULT: On 7/6/23 @ 2:50 PM @NYPD52PCT @ Aqueduct Ave & W 183 St the unknown individual approached the 37-yr-old victim striking him in the head with a baseball bat. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website https://t.co/TRPPY5zHV2 pic.twitter.com/BMRrLF20na

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 11, 2023