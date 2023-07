Juan Soto pega jonrón de 463 pies contra Detroit

El toletero dominicano Juan Soto desató su furia el viernes contra los lanzadores de los Tigres de Detroit, conectando un par de cuadrangulares, incluyendo uno de 463 pies en el encuentro de interligas de las mayores.

Juan Soto tees off for a second time tonight.

This one to the tune of 4⃣6⃣3⃣ feet. #FridayNightBaseball pic.twitter.com/ROknCdzg0E

— MLB (@MLB) July 21, 2023