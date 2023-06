Mujer deja herencia millonaria para sus gatos en Florida

Una mujer de 84 años en Florida dejó al fallecer a siete gatos persas viviendo en su mansión de unos US$ 2 millones, por lo que un juez determinó que los felinos no podían quedarse solos y estableció que quien los adopte recibirá US$ 300,000 para cuidados.

Siete gatos persas residentes de Florida se han convertido inesperadamente en los afortunados herederos de una mansión valorada en 2,5 millones de dólares. Nancy Sauer, una mujer de Tampa, Florida, dispuso en su testamento que su mansión y una generosa suma de dinero quedarán para sus queridos felinos tras su fallecimiento el año pasado.

Los nombres de los nuevos magnates gatunos son Cleopatra, Goldfinger, Leo, Midnight, Napoleón, Snowball y Squeaky. Según el diario Tampa Bay Times, Sauer, que murió a los 84 años en noviembre, explicitó que los gatos deberían seguir viviendo en su amplia residencia, puesto que cualquier cambio de entorno podría afectarles. “El trato es que la casa no se venderá hasta que pase el último gato”, afirmó Yana Alban, una íntima amiga de Sauer.