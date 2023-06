¿Por qué esconder los videos de la Cámara de Cuentas?

Altagracia Salazar

Yo quiero conocer los videos y audios de todas las reuniones del pleno de la Cámara de Cuentas desde que inició esta gestión porque como ciudadana tengo derecho a eso.

Y si no tuviera derecho a eso porque la anterior cámara de cuentas, ahora investigada por el ministerio público por corrupción en la operación Caracol, dispuso su encripta miento tengo derecho a exigir que la actual cámara de cuentas cambie esa decisión.

El tema de la cámara de cuentas es vapuleado de aquí para allá desde hace meses y el pasado viernes sus miembros fueron interrogados por el congreso. Yo no sé lo buenos investigadores que son los legisladores pero como los fiscales yo quiero la versión original.

Hay mucha gente entretenida con el tema hablando a conveniencia de partes. De hecho una comunicadora desnudó a una de las integrantes diciendo que tenía meses filtrando información pero solo filtró a su conveniencia.

Para quienes llevan anotaciones en este momento hay cinco grandes procesos en justicia y varios pendientes todos resultados de las investigaciones especiales de la cámara de cuentas.

Con ustedes he compartido esas investigaciones especiales pero si no las tienen o las han perdido busquenla en la pagina web de la institucion.

El pulpo, el pulpo eléctrico, las operaciones coral, medusa y el mismísimo caracol han sido posibles por el trabajo de una cámara de cuentas que ha sido vapuleada de manera inmisericorde.

Esos casos son los únicos casos de gran corrupción que han sido judicializados en la historia de la República Dominicana y parece que asustan a los que estaban y a los que están.

Hay muchos congresistas que han sido vistos en oficinas privadas de grandes y pequeños consorcios que resultan afectados por las investigaciones conocidas hasta ahora. legisladores de todos los partidos incluido el del gobierno que defienden sus propios intereses y que no nos representan a nosotros. Esos sueñan con mas de lo mismo como fue la cámara de cuentas hasta esta gestión.

Las diferencias que hay entre los dos hombres y las tres mujeres en esa entidad es que las mujeres quieren que se siga haciendo lo mismo con la misma gente y han bloqueado todo desarrollo y cambio técnico porque obviamente quieren más de lo mismo. Porqué razón lo quieren yo no sé ni me importa.

Aquí se robaron miles de millones con los métodos anteriores y un modesto cambio arrojó verdades que ninguno de nosotros ni siqueira estimamos.

Yo que caminé dos años contra la corrupción y la impunidad no sabía que se podía robar tanto.

Lo que han reflejado las investigaciones especiales no solo afectan a los funcionarios del pasado gobierno sino a empresarios que estan metiendo la mano en este caso.

En la entrevista que publica hoy el diario HOY, Janel Ramírez dice que lo han dejado solo y estoy de acuerdo.

Quien más solo lo ha dejado es el partido de gobierno con mayoría en ambas cámaras solo para lo que conviene a sus intereses.

El discurso contra la corrupcion llevó al PRM al poder pero desde el poder solo quieren relaciones públicas.