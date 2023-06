The Fugees: La sorpresiva reunión (video)

(clic en foto pa’ ver el video)

Los ex miembros de The Fugees, Wyclef Jeand y Pras, se reunieron con Lauryn Hill durante su presentación en el festival de música Roots Picnic en Filadelfia. Durante su actuación, hicieron una canción juntos, «Ready or Not», para el deleite del público. Sin embargo, parece que esta reunión podría ser la última por un buen tiempo, ya que Pras podría enfrentarse a hasta 20 años de prisión tras haber sido condenado por un caso de influencia ilegal en el extranjero. La actuación fue en conmemoración del 25 aniversario del álbum «The Miseducation of Lauryn Hill». (Fuente…)

