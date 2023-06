Fueron cinco años de espera, pero finalmente Miles Morales y su Spider-Man están de vuelta. «Spider-Man: Across the Spider-Verse» llega a los cines de Latinoamérica y Estados Unidos este jueves 1 de junio, y lo hace con una gran expectativa del público porque se trata de la secuela de «Spider-Man: Into the Spider-Verse», la cual se estrenó en 2018 y tuvo un impacto tan grande que incluso ganó el Oscar a la mejor película animada en 2019. (Seguir leyendo…)