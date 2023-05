Los “vaperos” acusan a las tiendas ilegales de dañar el negocio

“El problema no somos nosotros, son esos negocios que no pagan impuestos y el reguero de gente que vende sola en la calle o en sus propias casas. A esos no les importa venderle a quien sea con tal de que le paguen su dinero, y eso nos afecta a los demás”, aseguró el dueño del local de venta de vapes “Yompi Smoke”, en el kilómetro 8 de la avenida Independencia. (Seguir leyendo…)

