¿Nuevo sonido?

Santiago Matías por Instagram: Oficialmente anuncio MI RETIRO de los medios de comunicación: Pago un alto precio por quebrar el sistema, por alterar las reglas del conformismo que han condenado mi generación a ser “ovejas”.

Desde aquí, desde la cúspide que todos aspiran, he sido la cuerda para que otros asciendan, para que sean visibles los marginados. Y he sido el blanco de los tantos que con sus medias verdades disfrazados de moral quieren mi cabeza.

Esos mismos que han puesto precio a sus voces son responsables de una sociedad arrodillada. Pueden cuestionar mi forma de crear contenido controversial en plataformas abiertas como YouTube, incluso de ofrecer espacios a los que tienen las puertas cerradas; pero no pueden señalar mis actuaciones como hijo, como padre,como empresario, porque nunca avergonzare a los míos. Estos días de introspección me han acercado a reflexiones muy maduras y saludables.

El crecimiento de cada uno de nuestros emprendimientos, el fortalecimiento de nuestra marca REPUBLICA, la internacionalización del grupo de medios y la necesidad de emplear mi tiempo para responder a nuevas exigencias de un Mercado que espera más, me obligan a dar un paso trascendental en mi carrera. Hoy le digo adiós a esta etapa de mi vida, de la que me llevo grandes lecciones. Mi reloj no se detiene. ALOFOKE MIAMI, ALOFOKE RADIO y los grandes logros de este proceso siguen en marcha. Con mucho cariño se despide el streamer numero 1 de habla hispana del planeta tierra.