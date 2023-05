La situación de la madre de La Ross María

La Ross María

Como muchos ya sabrán porque lo he dicho en distintas ovaciones, desde niña vengo luchando un proceso muy difícil con mi madre.

Mi madre luego de tres años ha vuelto a recaer y estos últimos meses han sido muy difíciles, he tenido que cargar con tanto dolor en mi corazón, angustia, desesperación y un peso en los hombros que si estoy de pie aún ha sido por que Dios me da la fuerza.

No es lo mío desahogarme a través de redes sociales, pero la ansiedad y la desesperación me llevó a hacerlo para pedir la oración por mi mami. Lo único que deseo es ver a mi mami ya sana y estable, porque me estoy muriendo en vida.

Espero que no me juzguen por la manera en que quise desahogarme en un momento lleno de dolor.

Gracias por sus mensajes y lo único que les pido es que me mantengan a mi y a mi familia es sus oraciones.

