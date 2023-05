El palo de 470 pies de Ronald Acuña Jr.

La temporada 2023 de Ronald Acuña Jr. ha sido hasta ahora toda una locura. Ha demostrado el porqué muchos analistas lo dan como candidato potencial al MVP de la Liga Nacional.

470 feet (!!) for Ronald Acuña Jr. This baseball was destroyed. pic.twitter.com/gXeAEtdVfY

— Justin Toscano (@JustinCToscano) May 11, 2023