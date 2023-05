Expelotero construye casas para familias necesitadas

Alfonso Soriano tuvo una importante carrera en la MLB, la cual comenzó con los Yankees de Nueva York. Pero ahora que ya está retirado del juego, decidió dedicar su tiempo y dinero a construir casas para familias de bajos recursos de República Dominicana, una labor que realiza desde hace más de cinco años. (Seguir leyendo…)

7-time MLB All-Star Alfonso Soriano continues to do humanitarian work in his hometown in DR. Soriano has built some houses for people in need.@z101digital pic.twitter.com/wQMabVANXt

— Héctor Gómez (@hgomez27) May 3, 2023