Video: Tatis Jr. la encampana

Fernando Tatis Jr. conectó su primer jonrón desde que regresó de una suspensión de 80 juegos por drogas, al enviar una bola rápida a las gradas izquierda y central para darle a los Padres de San Diego una ventaja de 1-0 contra los Diamondbacks de Arizona el sábado por la noche.

Fernando Tatis Jr. crushes his first HR of the season. pic.twitter.com/0cUksF3cty

— MLB (@MLB) April 23, 2023