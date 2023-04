(clic en foto pa’ ver el video)

Raymond Pozo:»Los padres siempre tenemos un concepto bueno de nuestros hijos no importa lo que hagan, no importan el error que cometan, no importa la situación por la que estén atravesando. Nosotros siempre sabemos que son buenos porque nosotros no lo juzgamos por el error que cometen ese instante, no por la equivocación que haya tenido sino por lo que está en nuestro corazón por lo que concebimos, por lo que pensamos, por lo que tenemos la firmeza que hemos creado y que vamos a criar»