“Lo que queremos es que la justicia aclare las cosas, no estamos conformes con la investigación, queremos justicia”, expresó Carlos, padre de la menor Carla Maribel Concepción, quien resultó muerta a balazos el pasado sábado. El progenitor de Carla Maribel dijo que no pueden cerrar el caso debido a que no todo se ha esclarecido. (Seguir leyendo…)