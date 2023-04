«Los depredadores están en todas partes»

«Este mundo está lleno de depredadores», tuiteó Cardi, de 30 años, el lunes, mientras circulaban por Twitter imágenes del cuestionable encuentro del líder espiritual tibetano con el niño.

«Se aprovechan de los inocentes. Los más ignorantes, nuestros niños. Los depredadores pueden ser nuestros vecinos, nuestros profesores, incluso gente con dinero, poder y nuestras iglesias. Hablen constantemente con sus hijos sobre los límites y lo que no deben permitir que les hagan.»

Así lo compartió en sus redes sociales: 📱💬

This world is full of predators. They prey on the innocent. The ones who are most unknowing, our children. Predators could be our neighbors, our school teachers, even people wit money ,power & our churches. Constantly talk with your kids about boundaries and what they shouldn’t…

— Cardi B (@iamcardib) April 10, 2023