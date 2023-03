Umpire que se hizo viral por una terrible decisión

(clic en foto pa’ ver el video)

EEUU.–Últimamente se habla mucho de acelerar el juego del béisbol. Pero un árbitro universitario lo ha resuelto: Llamar a todo como un ‘strike.’ Pero no todo el mundo está de acuerdo.

El incidente en cuestión ocurrió el viernes pasado por la noche. Con dos outs en la novena entrada, el jardinero izquierdo de MVSU Davon Mims estaba en el plato con una cuenta de 1-1. Mims tomó un lanzamiento bajo en la zona que fue llamado strike por el árbitro de home. Mims protestó la decisión. Miren el video:

This is a division 1 baseball game… Can't even call it a terrible call. Umpire made it personal. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/zXOvzDmIbd

— 11Point7: The College Baseball Podcast 🎙 (@11point7) March 11, 2023