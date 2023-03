Suspenden a dos pilotos por tomar café en la cabina

La aerolínea india de bajo costo SpiceJet dejó en tierra a dos de sus pilotos después de que supuestamente consumieron café y pasteles dentro de la cabina, un refrigerio que podría haber salido terriblemente mal si se hubiera derramado una de las bebidas calientes en los controles del avión. (seguir leyendo…)

Chequea la foto viral:

⁦@CaptShaktiLumba⁩ ⁦@AwakenIndia⁩ ⁦@leofsaldanha⁩ ⁦@NarendranKs⁩ ⁦@OMRcat⁩ ⁦@jagritichandra⁩ ⁦@nambath⁩ ⁦@JM_Scindia⁩ Samosa and tea at 37000ft, cruising at 0.79M!Even horoscope cant save you if there is an emergency😡 pic.twitter.com/6UfhnDfzOk

— Mohan Ranganathan (@Mohan_Rngnathan) March 14, 2023