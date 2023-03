‘No caigas en la trampa’

Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recuerda que está prohibido viajar a su país de manera irregular.

Los Estados Unidos está comprometido con un proceso migratorio seguro, ordenado y humano. Nunca es seguro ir a los Estados Unidos a través de canales irregulares, no solo está prohibido, sino también que es muy peligroso.

La República Dominicana no está incluida dentro del nuevo programa de permiso temporal, que busca otorgar 30.000 visas a venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses con fines humanitarios. Las personas que no establezcan una base legal para permanecer en los Estados Unidos no serán elegibles para legalizar su estatus migratorio en los Estados Unidos y estarán sujetas a ser deportadas.

Cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México es extremadamente peligroso. Los inmigrantes irregulares enfrentan a secuestros, robos, lesiones, asesinatos y violaciones a manos de personas sin escrúpulos. Cientos de personas mueren cada año al cruzar la frontera suroeste de los EE. UU. irregularmente. No emprenda este peligroso viaje que pone en peligro su vida.

