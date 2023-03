La real historia de ‘Mamá no quiere que yo colé’

(clic en foto pa’ ver el video)

Junior Cabrera

La canción «Mama No Quiere Que Yo Colé» es una adaptación de «Ensem, Ensem» del grupo DP Express, a la cual, a su vez, los Hermanos Duncan de Panamá realizaron una versión al español. De ambas canciones surge una de las mejores adaptaciones de merengue que he escuchado. Incluso me atrevo a decir que hasta la mejoraron bastante.