El covid-19 no le perdonó la vida a Jorge David Vallejo Peguero. No valió su lucha, el virus que lo afectó a principio de la pandemia, le ganó la batalla. Eso sí, no le fue tan fácil destruir la entereza de una madre como Ana Peguero, que con su fe logró tener por tres años vivo a su amado hijo e inclusive, lo vio respirando por sí solo. (Seguir leyendo…)