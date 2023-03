Jeremy Renner publica un video de él caminando nuevamente

El actor Jeremy Renner ha vuelto a caminar y lo mostró en sus redes sociales el domingo, casi tres meses después de resultar gravemente herido en un accidente con una máquina quitanieves.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023