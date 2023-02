‘Sigue bebiendo y anda armado’

Una mujer denunció que ha sido constantemente maltratada, golpeada y amenazada de muerte por su pareja con la que ha procreado cuatro hijos a lo largo de 25 años de relación.

Zeneida López Polanco explicó que su pareja a quien identificó como Basilio Polanco fue sentenciado a 6 años por un homicidio y que tras salir en libertad condicional, viola todos los lineamientos de la libertad, entre las que citó consumir alcohol y consumo de droga.

Dijo que está en su casa ubicada en el sector Salvador Then y Then maltratándola, pese a tener en su contra orden de alejamiento y de detención, dijo que tras un altercado ocurrido del cual no ofreció detalles, desde anoche salió de su casa huyendo.