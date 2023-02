Perro vs. tiburón

Video: Perro se hace viral tras pelear contra un tiburón martillo en las Bahamas.

“¡Ay dios mío!” y “¡Fuera bebé!” y “¡Deja de perseguirlo!”, se puede escuchar a los turistas.

El perro los ignoró y nadó tras el tiburón de unos 12 pies, que se agitó mientras los dos animales daban vueltas en círculos en la orilla del mar cerca de una isla privada en el sur de las Bahamas. (Seguir leyendo…)

Saw a dog bite a shark, best thing on the internet today. pic.twitter.com/9ZMAlQ03Sl

— T. Otter (@OtteTracey) February 17, 2023