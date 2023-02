Barbara Bermudo: «He tocado fondo con el tema de mi salud»

Barbara Bermundo

«Me di el permiso de mostrarme en un momento vulnerable y aunque fue difícil apretar el botón de grabación se que hice lo correcto. Aquí tocaba fondo, ya no aguantaba más. Aunque este vídeo lo grabe varias semanas atrás, hoy toma sentido y responsabilidad compartirlo, ya que hoy cumplo dos semanas de explantada.

Yo soy una de las miles de mujeres que luchó por años buscando la raíz de mis síntomas, sin encontrar respuestas. Hoy la he encontrado #soylibre y me comprometo a ayudar a la mayor cantidad de mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Confía en Dios, como lo hizo conmigo también lo hará contigo, porque es un salto de Fe. Ya me removí las prótesis con @davidrankinmd y les puede decir que “La Sanidad es Real”. La enfermedad de implantes mamarios es producida por una reacción inflamatoria crónica como mecanismo de defensa de nuestras células contra el cuerpo extraño que son las prótesis y que pueden desencadenar un estado de auto inmunidad que es cuando tus propias defensas dejan de reconocer el cuerpo y lo atacan.

La enfermedad fue aceptada en el 2019 por la FDA.

@marioandresmoreno sin tu amor, comprensión, y paciencia no hubiese podido dar este paso. Me animaste a tomar la decisión más importante de mi vida .Mi enfermero incondicional;trabajaste 24 horas como padre, esposo y enfermero. Te amo.

Gracias @davidrankinmd por 🙏🏻sostenerme la mano y por este renacer. Words can not describe how happy I am, free and healthy. You are a true 😇 words can not describe how grateful we are. El Dr Rankin uno de los cirujanos mas reconocídos jamás volvió a implantar prótesis al ver tantas mujeres enfermas recuperadas. @dee.hicks_explant_liaison Mama Dee without you imposible. Thank you for wiping my tears, hold my hand, for listening and helping me understand BII. I ❤️U so much.

Sin ellos imposible, fueron instrumento de Dios y me ayudaron a volver a nacer; de ellos pronto les hablaré porque no me alcanza el espacio @angiepereztv @angelinemoncayo @asiarecoveryoficial @ludwigjohnson @drsalvadoritriago @giselleblondet @ninacruz18 @tuttimommy, mis mujeres anónimas, mis hijas y mis padres. Sigan a @dra.anamilenalozano para saber de los síntomas y más información.