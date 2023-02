Dj Adoni quillao con la policía de España

EE.UU.–A través de sus historias de Instagram, el popular mezclador Dj Adoni expresó su descontento con la policía de España que tras una de sus presentaciones en ese país Europeo, lo enfrentó y lo acusó de delincuente.

“Mi gente de Madrid, me están tildando dizque por delincuente, dizque que me mandaron un helicóptero ahí, dizque que querían ver al dj y… ustedes saben que yo no soy de nada, yo lo único que hago es poner a la gente a beber romo feo”, explicó en un video. ( Seguir leyendo…)