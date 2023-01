La “criptoreina” ahora es la mujer más buscada por el FBI

Ruja Ignatova, más conocida como la ‘reina de las criptomonedas’, es acusada por robar más de 4 billones de dólares mediante estafas. El FBI la cataloga como una de las 10 personas más buscadas del mundo y ella es la única mujer de esa lista.

Ruja Ignatova subió al escenario con un elegante vestido de baile adornado con brillantes negros. Se encendieron haces de luz, surgieron bolas de fuego y «Girl on Fire» de Alicia Keys sonó por los altavoces.

«Looks like a girl, but she’s a flame. So bright, she can burn your eyes, better look the other way», sonaba en la canción mientras una radiante Ignatova daba las gracias al público que la aclamaba en la Wembley Arena de Londres.

Eso fue en junio de 2016, cuando criptomoneda era una palabra de moda emergente y los inversores se apresuraban a sacar provecho. Ignatova se autodenominaba la «criptoreina» y promocionaba su empresa, OneCoin, como un lucrativo rival de Bitcoin en el creciente mercado de las criptomonedas. (Seguir leyendo…)