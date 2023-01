‘¿Por qué los políticos no aprenden a sumar?’

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Hoy no nos verán ni escucharán muchas personas. Amelia Deschamps que hoy está de cumpleaños dice que el dos de enero es el Dia de la resaca Mundial, esta madrugada ha llegado apenas un periódicos y los demás o no han salido o los distribuidores tomaron su día libre.

Días como hoy Rafael Herrera habría escrito sobre los mangos de Baní o las cualidades de la guasábara, pero yo no llego a sus talones así que a pesar de la fecha y del feriado extraordinario no se puede dejar de pensar y reflexionar que entramos hoy en un año preelectoral y electoral desde octubre cuando los partidos formalicen su campaña interna.

No hay que esperar mucho de octubre por lo menos en las aspiraciones presidenciales porque no se avizora un contendor para el presidente Abinader en el PRM, Leonel hizo su partido para ser candidato y nadie en la FUPU aspirará mientras en respire y el PLD ya apostó por Abel Martínez.

El resto de la vida política es relleno para las encuestas y posibilidades de negociación. Los buscavidas seguirán buscando y los alternativos seguirán siéndolo.

En junio de este año, Leonel entregó al presidente de la JCE el padrón de la FP con un millón 94 mil afiliados, el PRM tiene 700 mil más que la FP con 1.8 millones de registros y en diciembre el PLD hizo lo propio con dos millones 41 mil.

Técnicamente el PLD es el partido mayoritario de la RD y sus números son los más recientes porque es cortado al 16 de diciembre pasado.

Ese padrón pone a Abel Martínez en el carril de adentro de la carrera electoral aunque uno sabe si cuando Mariotti entregó los números habían excluidos a toda la gente que se fue antes o después de la elección del candidato.

Julio Cesar Valentín que dice formará tienda propia, se ha llevado a más de dos mil cuadros políticos que van desde miembros del Comité Central hasta presidentes de comités de base. Eso no es suficiente para ganar ninguna candidatura pero es relevante si se resta a la nomina morada.

Doña Margot no ha cargado con nadie pero está descansando por lo menos de la actividad política.

Aunque técnicamente el PRM es la segunda fuerza, es la que está en el poder y eso ayuda.

No hay obstáculos para la reelección de Abinader en términos legales pero la marcha del país sobre todo en relación a la economís definirá en mucho lo que pase en el país.

En el campo dicen que quien está contento ve a todo el mundo reír, y una espera una frialdad en el análisis.

Aunque este es un país mediatizado, las luchas políticas y sociales todavía no se echan en los diarios ni en la TV, ni en las redes sociales sino en la calle. No en eventos multitudinarios sino en el sentir de los comunes.

Si yo dirigiera un partidos le dijera a los cuadros que salgan a juntarse con la gente quizás así aprenden y conocen como está el corazón de la auyama.