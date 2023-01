Vídeo aterrador muestra un intento de secuestro en Washington

EE.UU.–La policía de Auburn compartió una publicación en Twitter con el video de vigilancia donde se ve al sospechoso llegar a la ventana de un autoservicio, identificado por medios locales como un café. En el momento en el que la barista saca su mano por la ventanilla, el hombre le sujeta la muñeca con una mano e intenta halarla hacia su vehículo.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA

— Auburn WA Police Dept (@AuburnWAPolice) January 17, 2023