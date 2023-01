Demandan a Elon Musk por un tuit sobre Tesla

Un tuit de hace cuatro años de Elon Musk tiene al CEO de Tesla de regreso en los tribunales este martes.

Musk, Tesla y otros directivos de la compañía enfrentan una demanda de accionistas por su ahora infame tuit de 2018, en el que dijo que estaba considerando llevar a Tesla a un mercado privado a un precio de US$ 420 la acción. Si el tuit hubiera terminado justo ahí, no seguiríamos hablando al respecto, ni tampoco el magnate se enfrentaría a una demanda que busca daños no especificados. (Seguir leyendo…)