‘Dónde están Margarita y los demás?’

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Dos periódicos se preocupan hoy por la presencia pública de Margarita Cedeño dos meses después de su derrota……frente a Abel Martínez e incluso Francisco Dóminguez Brito quien la superó en el proceso interno del PLD.

Algunos de ustedes dirán que esa preocupación es propia de la falta de noticias que caracteriza esta época del año y que obliga a los medios a llenar espacio con cualquier tontería pero me parece que la preocupación es válida y yo la haría extensiva a la dirigencia de esa organización que aunque ya no esté en el antes poderoso Comité Político sigue viva y con influencia reconocida.

Si ustedes buscan los medios de hoy se darán cuenta de una serie de informaciones vinculadas a las fechas en las que políticos de distintas categorías se la buscan para tener presencia mediática.

Apagarse desde diciembre hasta enero en un año preelectoral no parece prudente.

La Fupu cerró su campaña pero trata de sacar provecho desde cenas y conflictos internos en NY hasta la transmisión del mundial de Futbol, pero el PLD está apagado.

Hoy aparece una declaración del novel Juan Ariel Jiménez destacando la experiencia de Estado de su candidato pero yo preguntaría cuál es su nivel de influencia en su propio partido.

Jiménez es un buen vocero en tanto no ha sido vinculado a los esquemas de corrupción que sacaron al PLD del poder, pero una no sabe si se puede decir lo mismo del candidato, ese que regaló mas de cinco mil millones de pesos cuando presidía la Cámara de Diputados.

Los nombres sonoros del PLD están agachados en un momento en que su candidato necesita un despegue. Abinader le ha matado el discurso anti haitiano convirtiéndose en el adalid de las deportaciones.

Le queda el discurso de las obras que ha sido asumido por algunas bocinitas, pero una no sabe cuanto impacta eso en términos electorales.

Al ritmo que va la candidatura de Abel Martínez no tiene aliados ni de coyuntura. Los partiditos lapa que se pegan de donde hay grasa ya sacaron el cuerpo y sus dirigentes aparecen en la mayoría de los actos públicos del actual gobierno.

Creo que no es por Margarita por quien hay que preguntar, falta gente y falta pueblo.