‘Falta Yanalan’ (video)

Altagracia Salazar

Solo 8 de los 20 imputados en los grandes casos de corrupción permanecen tras las rejas. La modificación de la medida de coerción de prisión a cualquier otra forma no es un descargo pero da la impresión de que los malos ganan, sobre todo si los malos tienen una corte de amanuenses cuyo trabajo es desalentar la opinión pública sobre la persecución de la corrupción.

Según datos actualizados en RD hay unos 27 mil privados de libertad de los que el 61% corresponde con presos preventivos. Esos 17 mil ciudadanos están en prisión por delitos menores en su mayoría, a veces por robarse una carga de yuca o dos gallinas, es posible que permanezcan en prisión porque no pueden pagar un abogado, una fianza o cualquier aspecto burocrático.

En el caso de la gran corrupción los porcentajes se invierten el 60% está libre y solo el 40 permanece en prisión es muy probable que la diferencia sea económica.

El mensaje del sistema es si va a robar robe de a mucho.

Ayer les comentaba sobre la benignidad en el tratamiento judicial de los casos de delito común en determinadas demarcaciones en las que proporcionalmente también aumenta la criminalidad.

Jueces y juezas no dan un tratamiento uniforme a los casos y aunque no se quiera creer ni decir se hace evidente que el poder del dinero es fundamental porque si bien no se sugiere soborno en la judicatura el solo hecho de poder pagar abogados de renombre y presión en los medios ayuda. Eso redunda en que para los presos pobres se impone la medida más gravosa y para los ricos la más suave.

El argumento de los jueces en los grandes casos es que el tiempo máximo de prisión ha caducado. Pero lo que favorece a los ricos no es tomado en cuenta para los pobres porque en hace tan poco tiempo como en septiembre, el director de la defensa pública informaba que en el 54% de los reos, la medida de coerción original había caducado.

El 70% de estos casos ordinarios ingresados por medida de coerción fueron revisados y apelados por la Defensa Pública, es decir, se depositaron 17,547 acciones con el fin de variar la medida y lograr la libertad del imputado. Sin embargo, se rechazó el 53% de estas acciones, y sólo el 35% (6,096) se acogieron.

A los jueces que les tocan los casos de los grandes casos de corrupción le falta gente.

YANALAN sigue preso y eso está rompiendo su media.