La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) terminó ayer los empadronamientos en Verón, provincia La Altagracia, concluyendo así las jornadas masivas de entrevistas del X Censo Nacional de Población y Vivienda. Pero el proceso no acaba y la ONE continuará hasta la semana próxima con un operativo focalizado en algunas zonas del municipio de Santiago, según informó el director del Censo, Víctor Romero. (Seguir leyendo…)