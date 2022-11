Nominados a mejores videojuegos del año en The Game Awards 2022

The Game Awards son los premios que galardonan a los mejores videojuegos del año y la organización anunció anunció este 14 de noviembre todos los videojuegos nominados a las distintas categorías de la edición 2022. God of War Ragnarok, Elden Ring y Horizon Forbidden West son los dos títulos que lideran las nominaciones de esta edición con 10, 7 y 7 nominaciones respectivamente, estando los tres títulos también entre los seis finalistas al premio absoluto del juego del año (Game of the Year o GOTY por sus siglas en inglés). (Seguir leyendo…)