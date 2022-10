Mira el primer tráiler de la película Super Mario Bros.

La revelación del tráiler se produjo durante la Comic Con de Nueva York y obtuvo un Nintendo Direct especial propio.

Nintendo e Illumination Entertainment, el estudio de animación de Universal Pictures conocido por crear Despicable Me, Sing y The Secret Life of Pets, anunciaron por primera vez una película basada en la icónica serie de videojuegos Super Mario Bros. en 2018. Si bien el creador de la serie, Shigeru Miyamoto, fue productor de la película desde el principio y Nintendo adquirió un estudio de cine durante la producción de esta película, el anuncio relacionado con TK que realmente llamó la atención fue el Nintendo Direct de septiembre de 2021, donde se reveló su impactante elenco de estrellas. (Seguir leyendo…)