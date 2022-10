Mujer da a luz en vuelo de American Airlines a República Dominicana

Una mujer que vive en Hartford viajaba a la República Dominicana el mes pasado con siete meses de embarazo cuando se le rompió fuente en pleno vuelo. Kendria Rhoden nombró a su hijo Skylen por el lugar donde hizo su debut.

“Todo sucedió tan rápido, sucedió tan rápido”, dijo Rhoden.

Faltando otras 6 semanas para su fecha de parto, que era el 23 de octubre, el pequeño de Kendria vino al mundo en un avión a principios de septiembre.

“Mientras dormía, sentí que alguien me pateaba el estómago y luego se me rompió la fuente”, dijo Rhoden.

Las enfermeras a bordo vinieron a ayudar, pero ella no tardó mucho en dar a luz a su bebé.

«Dijeron ‘oh, no presionen, no presionen porque no vemos ninguna cabeza'», dijo Rhoden. «Soy como ‘¡que vienen los bebés!'».

Skylen y su mamá pasaron las últimas semanas en República Dominicana, donde enfrentaron algunas dificultades. Sin embargo, regresaron y el bebé estaba en el hospital para una evaluación.

“Me siento bien ahora porque estoy en casa y él está a salvo, está donde debe estar ahora”, dijo Rhoden. “Entonces, diría que estoy más feliz que en la República Dominicana”.

El pasaporte de Skylen dice que es ciudadano de los EE. UU. y enumera su lugar de nacimiento como «en el aire».