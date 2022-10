Qué es la menorragia

Muchas mujeres no tienen idea de si su período es «normal» o no. No es de extrañar, ya que no solo todas son diferentes, sino que el estigma todavía les impide hacer preguntas o hablar sobre lo que les pasa cada mes con amigos y familiares.

Pero existe el sangrar demasiado. De hecho, alrededor de una cuarta parte de las mujeres experimentan una condición clínica conocida como menorragia, también llamada sangrado menstrual abundante. Esto es cuando tu regla es anormalmente abundante o prolongada. (Seguir leyendo…)