Se disparan los asesinatos en el metro de Nueva York

New York Post

Los asesinatos en el sistema de metro de la ciudad de Nueva York desde 2020 se han disparado a los niveles anuales más altos en 25 años, incluso en medio de la caída en picado del número de pasajeros, mientras la ciudad lidia con un aumento general de violencia aleatoria, según muestran los datos de la policía de Nueva York.

Desde 1997, según los primeros datos a los que pudo acceder The Post, nunca hubo más de cinco asesinatos en el metro en un solo año hasta que la pandemia de covid-19 golpeó en 2020 y elevó ese número a seis por primera vez en décadas.

Al año siguiente, los asesinatos se dispararon hasta ocho. En lo que va de 2022, ya ha habido siete asesinatos.

Junto con el número de víctimas de 2020, son 21 asesinatos, que son más asesinatos de los que vio el sistema de tránsito entre 2008 y 2019 combinados.

«Solía ser ‘Sé que si no voy a este vecindario, estaré a salvo’, pero hoy no tienes eso», dijo la profesora Maria Haberfeld del John Jay College of Criminal de CUNY, ex teniente en la Policía Nacional de Israel.

“Puede tomar el metro en cualquier lugar a cualquier hora del día, a plena luz del día, y no hay garantía de seguridad”, dijo a The Post.

Los asesinatos en el tránsito se producen después de que los funcionarios públicos prometieran en repetidas ocasiones inundar las plataformas del metro y los vagones con agentes de policía en el marco del plan de seguridad del metro del alcalde Eric Adams, que busca reducir la violencia tomando medidas enérgicas contra los delitos contra la calidad de vida y la falta de vivienda.

A pesar de los esfuerzos, los delitos graves en general en los trenes subterráneos aumentaron un 42% en lo que va del año en comparación con el mismo período en 2021, y el número de muertes de este año está en camino de eclipsar los ocho asesinatos registrados el año pasado.

Más recientemente, dos padres de la Gran Manzana, Tommy Bailey, de 43 años, y Charles Moore, de 38, fueron asesinados a puñaladas por separado en sus viajes a casa desde el trabajo en ataques aleatorios que han dejado a los expertos rascándose la cabeza.

“No tiene sentido”, dijo Chris Herrmann, profesor asistente en John Jay, quien una vez se desempeñó como experto en estadísticas criminales en la policía de Nueva York.

“La víctima no estaba amenazando, la víctima se estaba yendo, no tiene sentido cuando se trata de la relación víctima-agresor”, dijo Herrmann, refiriéndose al asesinato de Moore el 6 de octubre en la estación de la calle 176 en el Bronx, que ocurrió justo después de que el trabajador de Citi Field hubiera salido del tren.

“Definitivamente es un sistema de metro mucho más violento, y es irónico cuando miras los números de pasajeros, todavía está bajo, por lo que esos números se destacan aún más”.

Antes de la pandemia de COVID-19, en 2019, cuando un promedio de 142 millones de personas viajaban en tren cada mes, ocurrieron tres asesinatos en el sistema de metro. En estos días, un promedio de solo 81 millones de personas toman el tren mensualmente, un pequeño aumento con respecto a 2020 y 2021, que vio un promedio de 53,3 millones y 63,3 millones de pasajeros por mes, respectivamente.

La Dra. Dorothy Schulz, profesora emérita de derecho y estudios policiales de John Jay College, dijo que el bajo número de pasajeros podría ser la razón por la que ocurre tanta violencia bajo tierra.

“La menor actividad del metro por parte de los viajeros o turistas ha contribuido al hecho de que el porcentaje de personas que están en el metro o en las calles con problemas de salud mental es mayor”, dijo Schulz a The Post.

“Los subterráneos son más seguros cuando hay más pasajeros legítimos, viajeros, turistas, lo que sea. Ese es un lugar donde entra la pintoresca expresión ‘hay seguridad en los números’”, dijo Schulz. “Mantiene a los demás bajo control [en] el metro en particular, porque si estás solo, hay una sensación de vulnerabilidad, y si hay alguien que busca atacar, lo perciben”.

La MTA señaló que los homicidios por millón de pasajeros cayeron un 18 % entre 2021 y 2022, pero reconoció que “la violencia nunca es aceptable.

“No hay forma de consolar a aquellos que han perdido a sus seres queridos, y con la caída de los asesinatos este año en toda la ciudad en un 14 %, confiamos en que la policía de Nueva York traerá el mismo éxito al sistema de tránsito”, dijo Sean Butler, representante de la MTA.

Si bien el crimen general en los rieles ha disminuido un 5 % en lo que va del año en comparación con el mismo período de 2019, cuando el número de pasajeros se mantuvo estable, los pasajeros tienen un 53 % más de probabilidades de ser víctimas de un delito grave este año si se tiene en cuenta el bajo número de pasajeros.

Durante una conferencia de prensa sobre estadísticas criminales el viernes, la mañana después del asesinato de Moore, el jefe de tránsito de la policía de Nueva York, Jason Wilcox, insinuó que la violencia en los subterráneos es más una “percepción” que una “realidad”.

“El alcalde, la policía de Nueva York y la MTA implementaron un plan de seguridad del metro a principios de este año. La misión entonces y ahora es enfrentar los muchos desafíos que enfrentamos en los subterráneos, incluidos el crimen, la calidad de vida y la falta de vivienda”, dijo Wilcox.

“Entendemos completamente que la percepción a veces puede influir en el comportamiento tanto como la realidad. Entonces, como dijo el comisionado, seguimos comprometidos a garantizar que nuestros viajes en transporte público no solo sean seguros, sino que también se sientan seguros”.

Para garantizar que los neoyorquinos se sientan seguros bajo tierra, dijo, el comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, se asoció con la MTA para grabar anuncios de audio que se transmitirán cada 15 minutos en 400 estaciones de metro hasta finales de octubre.

“Hola, soy el comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell. Nueva York depende de su sistema de metro como ninguna otra ciudad del país. Y sus oficiales de policía de Nueva York están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mantenerlo seguro”, dice uno de los anuncios.

“Disfrute su viaje y gracias por elegir el transporte público”.