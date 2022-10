Perdiendo cuarto por un tubo y siete llaves

La fortuna de Mark Zuckerberg se desplomó US$ 11 mil millones después de que su Meta Platforms Inc. reportó un segundo trimestre consecutivo de ganancias decepcionantes, lo que elevó su pérdida total de riqueza a más de US$ 100 mil millones en solo 13 meses.

Zuckerberg, de 38 años, ahora tiene un patrimonio neto de US$38.1 mil millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, una caída impresionante desde un pico de US$142 mil millones en septiembre de 2021. Si bien muchas de las personas más ricas del mundo han visto caer su fortuna este año, el jefe de Meta El oficial ejecutivo ha visto el mayor éxito entre los que están en la lista de riqueza.

Los ingresos de Meta cayeron un 4,5 % respecto al año anterior, la segunda caída trimestral consecutiva, después de nunca registrar ventas decrecientes antes de 2022. Mientras tanto, la plataforma de redes sociales enfrenta costos cada vez mayores a medida que financia su versión de realidad virtual. Las acciones de Meta abrieron 25% más bajas el jueves en Nueva York. El precio de las acciones de alrededor de $ 100, el más bajo desde 2016, se compara con $ 382 en su punto máximo.

“Entiendo que mucha gente podría no estar de acuerdo con esta inversión”, dijo Zuckerberg sobre el enfoque de la compañía en el metaverso. La empresa con sede en Menlo Park cambió su nombre de Facebook a Meta hace un año. Se mantuvo junto al pivote, calificándolo de “fundamentalmente importante para el futuro”.

Zuckerberg posee más de 350 millones de acciones en Meta, según la última declaración de poder de la compañía. En un momento, ocupó el tercer lugar en el índice de riqueza de Bloomberg, solo por detrás de Jeff Bezos y Bill Gates. Al cierre del miércoles, ocupaba el puesto 23.