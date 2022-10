Nueva York.- Cuatro policías del cuartel 34 incluyendo un teniente mataron a tiros al dominicano Joel Capellán, quien estaba en libertad condicional y que fue abatido de varios balazos, cuando se negó a soltar una pistola que portaba. (Seguir leyendo…)

Below is a photo of the suspect’s gun recovered at the scene of the shooting. pic.twitter.com/hx52rm9V0U

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 16, 2022