“Perdí mi bebé”: presentadora dominicana pierde embarazo

Hace unos días, el esposo de la presentadora de televisión Jenn Quezada, Chris Money, publicó una historia de Instagram de su pareja en una cama de un hospital en New York sin dar mayores detalles al respecto, aunque los seguidores de ambos no se imaginaron los motivos del internamiento. (Seguir leyendo…)

Jenn Quezada por Instagram:

”PERDÍ MI BEBÉ 💔este fue el primer video que hice cuando supe la noticia de que estábamos esperando un bebé. 🙏🏻así reaccionó mi familia cuando mi esposo y yo le dimos la noticia. Todos estábamos muy felices y contentos, pues hace tiempo ya que estábamos buscando tener un baby. Desde entonces empecé a cuidarme más, reduje las actividades de noche lo más que podía pero seguía trabajando, siempre he sido una mujer muy activa, en las últimas 3 semanas me han visto muy ausente de las redes, en muchos casos subiendo Tbt, y obviamente ya no me estaban viendo en el trabajo nocturno que estaba haciendo… esto debido a que desde 3 semanas para acá empecé a sentirme un poco mal y requerir de cuidados más intensos para la salud del bebé y la mía. 🙏🏻 en esta última semana se me pudo ver en el hospital, producto de algunas complicaciones con mi embarazo, mejoré pues estuve en total reposo y todo iba marchando bien… en el día de ayer amanecí mucho mejor y con más ánimo que cocine, limpie la cocina y minutos más tarde empecé a sentirme muy mal… y tuve que ir de emergencia al hospital. 🙏🏻

Venían más complicaciones, y me sentía cada vez peor… y como resultado de eso “Perdí mi bebé”💔💔💔 decido hacerlo público para que no haya ningún tipo de especulaciones al respecto. 🙏🏻 mi bebé era un bebé deseado, buscado, y tanto yo como mi esposo estábamos felices con la llegada de nuestro bebé, el no encontraba donde ponerme,el mismo me cocinaba todos mis antojos. 🙏🏻😭lamentablemente Dios lo quiso así, y aceptó su voluntad 💔💔aunque con mucho dolor porque Dios sabe y mi familia, amistades más cercanas lo que yo añoraba tener mi bebé. 💔💔

Solo puedo decir gracias Dios, gracias por cada prueba, por cada obstáculo, por cada lágrima. YO SE QUE DAS TUS MÁS DURAS BATALLAS A TUS MEJORES SOLDADOS. Y SI ESTE NO ERA EL TIEMPO, pues esperaremos tu tiempo. 🙏🏻😭💔

Este post va para todos mis seguidores que todos los días preguntaban por mi salud y pues yo ni sabia que decirles… porque estaba en oración y pidiéndole a papá Dios que me ayudara a conservar mi bebé. Para mi familia, y amigos que desde el día 1 han estado ahí apoyándome y dándome sus buenas vibras… y sus oraciones 🙏🏻