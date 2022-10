Choque y pelea en NASCAR

Luego de verse envueltos en un accidente durante la carrera de la serie NASCAR celebrada este domingo en Las Vegas (EE.UU.), el piloto Bubba Wallace descendió de su vehículo y confrontó físicamente a Kyle Larson, a quién culpó por el siniestro.

Wallace spins him out, and #NASCARPlayoffs driver Christopher Bell is involved! pic.twitter.com/TlxcEV5T6q

A pesar de las provocaciones, el agredido mantuvo la calma y no escaló la situación, evitando así que la confrontación terminara en una pelea a golpes.

NASCAR DRAMA!

Bubba Wallace goes after Kyle Larson after a crash that took them both out in Las Vegas @rubbinisracing pic.twitter.com/tVRqHyfNzU

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 16, 2022