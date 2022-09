Piloto roba avión y amenaza con estrellarlo contra un Walmart

Oficiales de policía evacuaron varias tiendas en Tupelo, Mississippi, después de que un piloto amenazara con estrellar su avión contra un Walmart. Se cree que el piloto de la pequeña aeronave robó el avión desde el aeropuerto de Tupelo y estuvo volando en círculos sobre la pequeña ciudad durante más de una hora. (Seguir leyendo…)

JUST IN 🚨 Pilot over Tupelo, Mississippi is threatening to crash plane into Walmart pic.twitter.com/7vxxNNYmYL

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2022