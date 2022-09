Un hombre del Reino Unido fue llevado de urgencia a la sala de emergencias después de que fuera alcanzado por un rayo mientras jugaba a videojuegos en su sala. Aiden Rowan estaba «ayuosamente jugando» a videojuegos en su PlayStation cuando escuchó una fuerte grieta seguida de una «sensación de sacudidas».

«Así que no soy en absoluto uno de los mensajes de simpatía, tuve que compartir esto por lo loco que es», escribió el jugador y cosplayer Rowan, de 33 años, a sus 13.900 seguidores de Instagram. «[Hubo] una fuerte explosión y… ¡5 horas en el hospital confirmaron que me golpearon por la luz a través de la ventana abierta! Nunca volveré a jugar durante una tormenta eléctrica. Estoy bien, solo que me duele mucho, me duele mucho la cabeza y me quemo las rayas en el brazo».

Irónicamente, cuando lo golpearon, estaba jugando a un juego llamado «Stray» en el que controlas a un gato callejero que está perdido, en una tormenta eléctrica.

«Me tomó alrededor de un minuto volver a mis sentidos, me sentí muy, muy confundido», dijo Rowan a Metro. «Subí las escaleras y le pedí a mi marido una toalla mojada porque no sabía lo que había pasado, pero mi brazo estaba ardiendo».

Los médicos de Rowan creen que el rayo rebotó en el agua y a través de la ventana debido a que el suelo era demasiado duro por la ola de calor que el Reino Unido ha estado experimentando recientemente.

«Realmente no podíamos procesarlo en ese momento», dijo Rowan. Después de unos días comenzó a afectarme mentalmente, dándome cuenta de que podría haber muerto».

Sin embargo, finalmente logró permanecer ileso, excepto por algunos cortes en su brazo izquierdo y una pequeña quemadura en su mano derecha.

Sin embargo, los amigos de Rowan han logrado encontrar un giro positivo en toda la prueba.

«Mis amigos estaban muy preocupados, especialmente en los primeros días, pero una vez que la gente se dio cuenta de que estaba bien, ha habido bastantes chistes sobre Thor», bromeó. «¡Creo que es la última vez que juego a un lindo juego de gatos durante una tormenta eléctrica!»

La gente que se ve afectada por la iluminación puede parecer un extraño accidente, pero casi se ha convertido en una tendencia inquietante últimamente. Tres personas murieron en cámara durante un rayo fatal cerca de la Casa Blanca en agosto. Una cuarta víctima fue atacada, pero finalmente vivió, atribuyendo a los agentes del Servicio Secreto de pensamiento rápido y a su Dr. Botas Martens para su supervivencia.

La iluminación golpea unos 25 millones de veces al año en los EE. UU., según el Servicio Meteorológico Nacional, y mata a un promedio de 47 personas al año.

«Aunque la mayoría de los rayos ocurren en el verano, la gente puede ser golpeada en cualquier época del año», según el NWS.

Mientras tanto, «la mayoría de las víctimas de rayos ocurren al comienzo de una tormenta que se acerca, un número significativo de muertes por rayos ocurren después de que haya pasado la tormenta», informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

«Si se oye un trueno, entonces la tormenta está lo suficientemente cerca como para un rayo».

––

*Contenido traducido de: Nypost.com