Qué no hacer cuando se utiliza una red de WiFi pública

Ahora bien, no se sabe realmente quién puede estar detrás de esa red, si es legítima o no, si puede tener vulnerabilidades. Podría ser aprovechada por un atacante cibernético para robar datos personales, para observar todo lo que uno hace. Es importante que se tenga esto en cuenta y así no se cometan errores.

1. Enviar información sensible

Algo básico a la hora de conectarse a una red WiFi pública, ya sea abierta o no, es no enviar información sensible.

Por ejemplo, no enviar un correo electrónico que pueda contener datos importantes, no subir archivos confidenciales a la red, no rellenar formularios donde aparezcan nuestros datos personales, etc. (Seguir leyendo./..)