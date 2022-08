Serena Williams insinúa su retiro del tenis

Serena Williams insinuó que el retiro podría no estar muy lejos después de ganar su primer partido individual en más de un año.

La jugadora de 40 años derrotó a la número 57 del mundo, Nuria Parrizas Díaz, 6-3, 6-4 en el National Bank Open en Toronto para probar por primera vez el éxito en individuales desde el Abierto de Francia la primavera pasada.

Williams había sido muy vaga sobre sus planes futuros después de regresar de un año en Wimbledon, pero cuando se le preguntó en Canadá sobre su motivación para seguir jugando, dijo a los periodistas: “Supongo que solo hay una luz al final del túnel.

“No sé, me estoy acercando a la luz. Últimamente eso ha sido todo para mí. No puedo esperar para llegar a esa luz”.

Cuando se le preguntó qué representaba la luz, respondió: “Libertad. Sin embargo, me encanta jugar, así que es increíble. Pero no puedo hacer esto para siempre. Entonces, a veces solo quieres hacer tu mejor esfuerzo para disfrutar los momentos y hacer lo mejor que puedas”.

Williams perdió ante Harmony Tan en Wimbledon en su primer partido individual en un año y espera encontrar algo como su forma anterior antes del US Open a finales de este mes.

“Estaba feliz de tener una victoria”, dijo. “Ha pasado mucho tiempo. Olvidé lo que se sentía.

“Sentí que competí bien y creo que eso es lo que tenía que hacer, competir. Mentalmente siento que estoy llegando allí. No estoy donde normalmente estoy y no estoy donde quiero estar. Pero creo que cualquier partido que juego, ya sea que gane o pierda, me ayuda a llegar allí.

“Físicamente me siento mucho mejor en la práctica, es solo llevar eso a la cancha. Pero, literalmente, soy el tipo de persona que solo toma una o dos cosas y luego hace clic. Así que solo estoy esperando que eso haga clic”.

Sin embargo, Venus Williams, que cumplió 42 años en junio, no pudo ganar su primer partido de individuales desde Wimbledon el año pasado, perdiendo 6-2, 6-3 ante la suiza Jil Teichmann.

La campeona de Wimbledon, Elena Rybakina, ganó su primer partido como ganadora de un Grand Slam, superando a Marie Bouzkova 7-5, 6-7 (3) 6-1, mientras que la finalista del US Open del año pasado, Leylah Fernandez, regresó con victoria tras una lesión en el pie. sufrió en el Abierto de Francia, superando a Storm Sanders 6-4 6-7 (2) 6-3.

La novena cabeza de serie Emma Raducanu hace su debut en el torneo más tarde el martes contra la italiana Camila Giorgi.