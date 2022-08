Albert Pujols está a punto de empatar un récord histórico de cuadrangulares de Barry Bonds. No se trata de la mayor cantidad de jonrones en la historia, el cual es evidente que el bateador dominicano no podrá alcanzar de ninguna manera, sino de una particular marca en posesión de Bonds que también será igual de difícil de alcanzar por otros bateadores. (Seguir leyendo…)