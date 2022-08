Los celulares se volvieron fundamentales en la vida cotidiana y es totalmente extraño que una persona no tenga uno. Desde el 2007, cuando se lazó el primer iPhone, la demanda creció sostenidamente, con excepción de los años 2020 y 2021. Desde entonces, los fabricantes no pararon de innovar y cada año renuevan las expectativas de los usuarios. Pero no todas las ideas fueron exitosas. (Seguir leyendo…)