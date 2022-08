Congreso USA admite que algunos OVNIS no son ‘hechos por el hombre’

El Congreso de Estados Unidos admitió que algunos OVNIS no son hechos por el hombre, aunque reconoce que algunos tendrían origen humano. Según reporta Motherboard, el Acto de Autorización de Inteligencia para el Ejercicio Fiscal 2023 — que no es otra cosa que el presupuesto para servicios clandestinos de EE. UU. — incluye una sección que habla sobre los “fenómenos aeroespaciales-submarinos no identificados”.