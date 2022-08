Un pasajero que viajaba de Bali, Indonesia, a Australia tendrá que pagar un alto precio por llevar un desayuno de McDonald’s.

El viajero, cuyo nombre no fue revelado, recibió una multa de 2.664 dólares australianos (US$ 1.874) después de que encontraran en su equipaje dos McMuffins de huevo y salchicha de ternera no declarados y un croissant de jamón al llegar al aeropuerto de Darwin, en el Territorio del Norte del país, la semana pasada. (Seguir leyendo…)